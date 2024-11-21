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Туристка на Бали сильно пострадала — на нее село насекомое

Фото: Wikipedia Commons

Томкат

Однажды на своей ноге она заметила крошечное красное пятнышко.

Во время отдыха на индонезийском острове Бали австралийскую туристку Натали Кэрролл атаковало насекомое под названием томкат, что вызвало появление рубцов и волдырей на ее коже. 24-летняя Натали приехала в деревню Улувату на десять дней, и однажды на своей ноге она заметила крошечное красное пятнышко, которое вскоре превратилось в рубец, покрытый волдырями.

Врач установил, что повреждение вызвано ядом томката — насекомого, о котором Натали прежде не слышала. Девушка рассказала, что томкаты садятся на тело, а при попытке их снять выделяют ядовитые вещества. По словам доктора Сваида Абдуллы, специалиста по ветеринарной паразитологии, первые признаки укуса томката проявляются в виде покраснения и чувства жжения, вслед за чем возникает сильный зуд.

Без надлежащего лечения через несколько дней на коже могут образоваться крупные волдыри и воспаления. Чтобы справиться с проблемой, врач назначил Натали специальную мазь и антибиотики, что позволило ей успешно вылечить воспаление. Туристка настоятельно рекомендует всем, кто планирует поездку на Бали, пользоваться репеллентами и ставить противомоскитные спирали в своих съемных жилищах.

Ранее сообщалось, что в Боливии на туристку напал скат.

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