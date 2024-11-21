Туристка на Бали сильно пострадала — на нее село насекомое

Однажды на своей ноге она заметила крошечное красное пятнышко.

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Во время отдыха на индонезийском острове Бали австралийскую туристку Натали Кэрролл атаковало насекомое под названием томкат, что вызвало появление рубцов и волдырей на ее коже. 24-летняя Натали приехала в деревню Улувату на десять дней, и однажды на своей ноге она заметила крошечное красное пятнышко, которое вскоре превратилось в рубец, покрытый волдырями.

Врач установил, что повреждение вызвано ядом томката — насекомого, о котором Натали прежде не слышала. Девушка рассказала, что томкаты садятся на тело, а при попытке их снять выделяют ядовитые вещества. По словам доктора Сваида Абдуллы, специалиста по ветеринарной паразитологии, первые признаки укуса томката проявляются в виде покраснения и чувства жжения, вслед за чем возникает сильный зуд.

Без надлежащего лечения через несколько дней на коже могут образоваться крупные волдыри и воспаления. Чтобы справиться с проблемой, врач назначил Натали специальную мазь и антибиотики, что позволило ей успешно вылечить воспаление. Туристка настоятельно рекомендует всем, кто планирует поездку на Бали, пользоваться репеллентами и ставить противомоскитные спирали в своих съемных жилищах.

Ранее сообщалось, что в Боливии на туристку напал скат.