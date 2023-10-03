Туристка погибла в горах Сочи – тяжелый рюкзак утянул ее в пропасть

Вещи перевесили, девушка упала с обрыва.

Туристка погибла в горах Сочи из-за слишком тяжелого рюкзака. Вещи перевесили, и она сорвалась вниз, пишет портал Sochi1.ru.

Трагедия произошла в Кавказском заповеднике 30 сентября. Девушка в компании двух мужчин-туристов решила покорить гору, находящуюся на закрытой территории, и отклонилась от своего маршрута.

Путешественники оформили пропуск на маршрут до лагеря «Холодный» и забронировали места на ночевку в горном приюте на Бзерпинском карнизе. На следующий день вместо того, чтобы отправиться дальше по маршруту, компания свернула в сторону горного массива Псеашхо.

«По пути к вершине горы Псеашхо Сахарный девушка, не снимая рюкзака, присела на камень на краю тропы. Под весом рюкзака она потеряла равновесие и покатилась вниз по склону около 100 метров. Девушка получила травмы и самостоятельно передвигаться не могла. Мужчины пытались ей помочь, но их усилия ни к чему не привели, и вызвали спасателей», — рассказали в Кавказском заповеднике.

Девушке становилось все хуже. К моменту, когда к группе пришли спасатели (это было уже глубокой ночью), было уже поздно: туристка умерла. Ее тело транспортировали в Красную Поляну.

По данным портала, трагический случай с девушкой стал не первым за последние годы. На массиве Псеашхо сложный для подъема рельеф — там слишком резкий набор высоты. Сами вершины представляют собой скальные участки без растительности, с резкими обрывами. На высоте более 3000 метров над уровнем моря многие чувствуют признаки горной болезни.



По этой причине на Псеашхо не предусмотрены туристические маршруты, а сам горный массив закрыт для посещения, предупреждают в Кавказском заповедники.

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«Те, кто отправляются на покорение трехтысячника, серьезно рискуют своим здоровьем, а порою даже жизнью. Специалисты по горному туризму отмечают, что для похода по таким сложным участкам необходимо хорошее знание местности, опыт восхождений и хорошая подготовка. Ни первым, ни вторым, ни третьим люди, получившие травмы на горном массиве, не обладали», — отметили в заповеднике.

Там попросили туристов ходить по территории только по открытым маршрутам, не сходить с тропы и оценивать свои физические возможности.