Туристка разбилась насмерть – в Индонезии обрушился стеклянный мост

Девушка упала на землю с 15-метровой высоты.

В Индонезии обрушился стеклянный мост, по которому гуляли туристы. Две девушки упали вниз, одна из них разбилась насмерть, пишет портал Kumparan.

Стеклянный мост , расположенный на 15-метровой высоте, был популярной достопримечательностью города Лимпакувус. В день трагедии на нем находилось 11 человек, четыре туристки делали селфи. В какой-то момент под ними треснули стеклянные пластины, и две девушки рухнули вниз. Еще двум удалось удержаться на поверхности, схватившись за ограждения.

Как рассказал журналистам один из очевидцев, он услышал сильный хлопок, похожий на звук разбивающегося стекла.

«Это напоминало взрыв. Потом мост треснул, и стекло упало на металл», — поделился свидетель трагедии.

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Одна из сорвавшихся женщин сразу погибла, вторую увезли в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас в причинах случившегося разбирается полиция — сотрудники уже задержали владельца туристического объекта.

По словам главного комиссара округа, скорее всего, туристки наступили на непрочные пластины, которые не выдержали их веса. Полицейские привлекли экспертов, которые оценят безопасность моста и определят его дальнейшую судьбу.