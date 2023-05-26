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Туристка сорвалась со смотровой площадки в Дагестане

Фото: Алексей Мараховец / фотохостинг rtraveler.ru

Гамсутль, Дагестан

Женщина оступилась и упала с десятиметровой высоты.

Туристка едва не погибла в Дагестане – девушка упала вниз и получила множество переломов, пишет Telegram-канал Shot. Ряд других телеграм-каналов сообщал, что это произошло во время попытки сделать селфи. 

Жительница Екатеринбурга прилетела на отдых в Республику Дагестан и решила посетить аул-призрак – заброшенный Гамсутль. Она присоединилась к группе из 18 человек и приехала в Гунибский район. Погуляв по аулу, туристы решили сделать фото на память. 

Фото: Федор Лашков
Гамсутль, Дагестан

В этот момент и произошел несчастный случай: 39-летняя женщина оступилась на скале и упала вниз с десятиметровой высоты смотровой площадки. 

Подруга пострадавшей опровергает эту версию: она утверждает, что перед падением девушка шла очень аккуратно, а телефон был у нее в сумке. Россиянке чудом удалось выжить, она попала в больницу с тяжелыми переломами, в том числе, позвоночника и основания черепа. Когда к ней спустились, она находилась в сознании. В Минздраве Дагестана отметили, что врачам и спасателям было крайне тяжело добираться к туристке по горным тропинкам. В медучреждение женщину доставили самолетом. 

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