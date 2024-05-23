Туристке в Италии сдали номер с фальшивым видом на море

Живописный пейзаж оказался реалистичным баннером на стене соседнего дома.

Туристка из Аргентины, путешествующая по Италии, была шокирована, когда обнаружила, что обещанный вид на море из окна арендованного жилья на Airbnb оказался фальшивым. Вместо лазурных морских просторов она увидела стену соседнего дома с изображенным на ней пейзажем. Это открытие стало вирусным в TikTok, собрав более трех миллионов просмотров.

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Пользователи сети отреагировали по-разному: некоторые выразили негодование по поводу обмана, другие восхитились изобретательностью владельца жилья, который вложил средства в улучшение вида из окна. Комментаторы также рекомендовали проверять заявленное местоположение на Google Maps, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее сообщалось, что двое мужчин напали на россиянку на индийском курорте Гоа. Они забрались в номер 30-летней туристки в отеле Morjim Grand Inn, расположенном в курортном поселке Морджим.