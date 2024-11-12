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Туристок оштрафуют за привезенное в Россию вино – оно стоило 2 миллиона

Фото: Unsplash

Теперь им грозит штраф до четырех миллионов рублей.

Двух туристок из Вьетнама оштрафуют за то, что они привезли в Россию элитное вино за 2 000 000 рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Путешественницы прилетели в Шереметьево из Китая и на «зеленом» коридоре привлекли внимание таможенников. Во время рентгеноскопии их багажа те заметили несколько бутылок и направили их на экспертизу.

Эксперты выяснили, что в чемоданах лежало вино Chateau Mouton Rothschild Pauillac 1999, 2019 и 2021 годов производства. Общая стоимость бутылок составляет 2 миллиона рублей.

Подруги рассказали, что везли вина в подарок своим друзьям. Однако таможенники изъяли бутылки и составили административный протокол по статье о недекларировании товаров. Теперь иностранкам грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости вина (от 1 000 000 до 4 000 000 миллионов рублей).

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