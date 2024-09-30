Туристов из России снова не пустили в самолет до Латинской Америки

Гражданина России не допустили до рейса Turkish Airlines, который направлялся в Панаму. Работников авиакомпании удивило, что путешественник приобрел билеты за два дня до поездки.

Россиянин не смог добраться до Латинской Америки – при пересадке в Стамбуле сотрудники авиакомпании Turkish Airlines не пустили его на рейс без видимого объяснения причины, сообщает портал TourDom.

Инцидент произошел 22 сентября. Гражданин России, чье имя осталось неназванным, следовал из Черногории в Панаму с пересадкой в Турции. Мужчина является моряком и по его словам направлялся в Панаму для перегона яхты в Тихий океан, чтобы затем отправиться в экспедицию в Антарктиду.

Обратных билетов у россиянина, соответственно, не было. Это и насторожило сотрудников авиакомпании – судя по сообщениям, они даже объяснили мужчине, что «обычно билеты за два дня до путешествия никто не покупает», а если и делают это, то приобретают билеты тарифом «туда-обратно» в один платёж.

Реклама

«Сотрудники проверяли мои счета, спрашивали, зачем мне пересекать Панамский канал, задавали кучу других вопросов», – поделился незадачливый путешественник в социальных сетях.

По словам мужчины, в такой ситуации он оказался не один:

«Мы с группой таких же, как я, везунчиков ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки. Никакой бумаги об отказе мне не предоставили. Но по итогу я потерял целый день в аэропорту, 3 тысячи евро за билеты и еще багаж!» – пожаловался моряк.

До этого у наши соотечественников уже наблюдались подобные проблемы с Turkish Airlines при путешествии в Латинскую Америку, но в МИД России недавно рассказали, что ситуация была решена в пользу россиян.