Туристов на Бали предупредили об опасности: на остров обрушились ураганы и землетрясение

Волны достигают четырех метров в высоту.
Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство Индонезии объявило желтый уровень опасности вдоль южного побережья Бали с 20 по 23 марта. Экстремальные волны до четырех метров в высоту ожидаются на курортах Чангу, Семиньяк, Легиан, Кута, Джимбаран и Улувату. Местных жителей и туристов просят соблюдать осторожность – в особенности серферов и рыбаков.
За последние несколько дней разные части острова накрыли сильные ветры и дожди. На Чангу снесло металлические крыши зданий, повалило рекламные щиты и деревья, также от урагана пострадало сразу несколько зданий храма Вату Клоток в округе Клунгкунг.
Отдыхающих просят внимательно следить за прогнозом в ближайшие дни и оценивать риски при заходе в океан. Дождливая погода сохранится на индонезийском острове как минимум неделю. Период муссонов на Бали подходит к концу, но из-за смены сезонов туристов ожидает ещё более непредсказуемая погода.
Вечером 19 марта Бали сотрясло землетрясение магнитудой 4,2 (квалифицируется как «ощутимое»), но никаких серьёзных повреждений на острове зафиксировано не было.
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