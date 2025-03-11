Туристов поторопили с оформлением шенгена: заканчиваются места на май

Сложнее всего обстановка в визовом центре Франции.

В преддверии летнего сезона в визовых центрах, которые охотнее всего выдают россиянам шенген, настоящий ажиотаж.

Эксперты портала TourDom проанализировали наличие мест в наиболее «лояльных» к россиянам центров и заключили, что у французов уже закончились доступные окошки на май: это касается визовых центров Франции в Москве и в большинстве регионов.

Туристы всё ещё могут успеть записаться на подачу документов в Санкт-Петербурге или в других центрах в случае отмен путешественников. Ещё одной опцией остаётся подача через визовых агентов, которые всегда найдут свободные слоты – но только за дополнительную плату.

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В итальянских и испанских визовых центрах ситуация чуть менее напряженная. Желающие податься на шенген через Испанию могут сделать это уже через 2-3 недели, правда недавно в центре отменили возможность подачи документов в порядке живой очереди без предварительной записи. Предполагается, что это произошло из-за предприимчивых россиян, которые «продавали» свои места в очереди спешащим туристам. В случае оформления визы через Италию, путешественникам придётся запастись терпением – ожидание возвращения паспорта может затянуться на месяц.

В любом случае, желающим отправиться в Европу этим летом стоит поторопиться и записаться на подачу документов в ближайшие дни. Несмотря на призывы некоторых государств полностью запретить шенген для россиян, многие страны в Европе не готов расставаться с нашими туристами.