Туристов предупредили о возможном цунами в Индонезии

Высота волн может достигать 25 метров.

В Индонезии местных жителей и туристов предупредили о риске возникновения цунами. Это может случиться из-за извержения вулкана Руанг, сказала в эфире KompasTV сотрудница отдела по наблюдению за вулканами в национальном агентстве Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

17 апреля вулкан Руанг в провинции Северный Сулавеси на небольшом острове извергался пять раз. Во время самого мощного извержения он выбросил столб пепла на высоту около трех километров. Уровень опасности в районе вулкана повысили до максимального четвертого, с острова эвакуировали 828 человек, сейчас спасатели намерены вывезти еще более 10 тысяч жителей соседних регионов.

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По мнению специалистов, в случае возникновения цунами высота волн может достигать 25 метров. Это основано на исторических записях об извержении вулкана, которое произошло в марте 1871 года — тогда погибли 400 человек. Пока океан спокойный, но ситуация может измениться, предупредили местные власти.