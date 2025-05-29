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Туристов привезли в Самару вместо Антальи

Туристов привезли в Самару вместо Антальи

Самара, Россия

История о том, как отдыхающие оказались на Волге вместо Средиземного моря. Впрочем, ненадолго.

Пассажиры рейса Azur Air прилетели в Самару вместо турецкой Антальи. 

Одна из путешественниц рассказала Telegram-каналу SHOT, что их рейс ZF 3003 из московского Внуково 28 мая сначала задержали на 40 минут, а после пары часов в полёте самолёт неожиданно приземлился в Международном аэропорту Самары Курумоче.

Позже в пресс-службе AZUR пояснили, что посадить самолёт в Самаре пришлось по технической причине, но в моменте туристам об этом не сообщили. Как рассказала пассажирка, после посадки к ним даже не вышел представитель авиакомпании. 

Путешественники долго недоумевали, почему вместо пальм и пляжей им пришлось несколько часов любоваться на воздушную гавань Самары. При этом вылет рейса дальше в Турцию несколько раз переносили, а пассажирам предоставляли разную информацию о времени отлета. 

Судя по данным с радаров, отдыхающим всё же удалось добраться до Антальи в четверг ночью. В итоге в Самаре они провели около 5 часов, пока специалисты обследовали борт и готовили его к полету.

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