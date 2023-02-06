Туристы назвали 5 самых романтичных мест для отдыха в России

По мнению путешественников, там можно смело сделать предложение любимому человеку.

Туристы назвали 5 лучших мест для романтических поездок в России, где можно сделать предложение руки и сердца. Их перечислила АТОР со ссылкой на исследование национального туроператора «Алеан».

Туроператор провел опрос среди подписчиков в соцсетях о том, какие направления лучше всего подходят для влюбленных пар. В нем приняли участие около 30 000 человек — и вот какие города возглавили их рейтинг:

1. Санкт-Петербург

Самым романтичным городом России туристы посчитали Санкт-Петербург — за него проголосовали 46% опрошенных. Здесь можно прогуляться по Невскому проспекту, поцеловаться на Поцелуевом мосту, загадать желание грифонам, а летом — насладиться белыми ночами и встретить рассвет на «стрелке» Васильевского острова у Ростральных колонн.

Санкт-Петербург Фото: Дарья Меркулова

2. Сочи

В Сочи (его выбрали 28% опрошенных) можно отдохнуть и на море, и в горах. И если говорить о горном кластере, самыми романтичными местами туристы посчитали смотровые площадки с беседками на курортах Красная Поляна и «Газпром».

Морской порт, Сочи Фото: Николай Брытков

3. Калининград.

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Романтических традиций в Калининграде не меньше, чем в Санкт-Петербурге. В старом Кенигсберге пары приходили на мост Влюбленных, украшенный барельефами младенцев-путти, и бросали ключи от закрытых замков в воду, чтобы союз не распался и в нем были дети. Сейчас от барельефов практически ничего не осталось, но «Путти» и сейчас находится возле «скамьи Канта» на набережной Музея Мирового океана.

Кроме того, от Калининграда легко доехать до моря — а отдыхать возле него хорошо в любое время года.

закат над морем. Пос.Янтарный, Калининградская область Фото: Алексей Ладыгин

4. Сахалин

Сахалин выбрали 7% опрошенных, посчитав его одним из самых красивых и необычных мест страны. Туристов привлекает островная романтика, дикая природа и близость к морю. Самыми популярными местами здесь считаются маяк Анива, мысы Птичий и Великан, озера Буссе с дегустацией устриц и Курильские острова с их вулканами и термальными источниками, куда можно отправиться на экскурсию.

Маяк на мысе Кузнецова, Сахалин Фото: Макс Тыщенко

5. Нижний Новгород

За Нижний Новгород, прозванный «столицей закатов», проголосовали 5% россиян. Больше всего туристам нравится гулять по набережной и бродить по «нижегородскому Арбату» – пешеходной Большой Покровской улице, много милых старых домов, уютных кофеен и забавных скульптур.

Стрелка (Нижний Новгород) Фото: Сергей Рассказ

До этого сообщалось, что более трети россиян в этом году решили поехать зимой на горнолыжные курорты. Большинство из них выбрали Красную поляну (Сочи) и Шерегеш (Кемеровская область).