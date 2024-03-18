Туристы попали под лавину на Камчатке: есть погибшие

Остальные участники группы ждут помощи спасателей.

Группа туристов попала под лавину на Камчатке. Двое человек пропали, одну из пропавших уже нашли мертвой, сообщили в МЧС России.

16 марта группа из 11 лыжников отправилась в ски-тур. Два дня спустя, когда они находились в районе перевала Красноармейский, в этом месте сошла лавина. Туристы шли по гребню, но упали из-за шквального ветра, а затем их засыпало снегом. Девять человек смогли выбраться и обратиться в экстренные службы — они рассказали, что двое из группы пропали.

«Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», — сообщили в управлении МЧС по Камчатскому краю.

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спасатели выдвинулись на поиски лыжников, попавших под лавину Фото: МЧС России

Сейчас спасатели следуют к месту схода лавины. Из-за глубокого снега и ограниченной видимости вертолет Ми-8 высадил специалистов МЧС России в районе Семеновского кордона, оттуда сотрудники на лыжах двигаются к месту происшествия. Еще три группы спасателей едут на снегоходах, их путь осложняет сильная метель.

Спасатели поддерживают связь с туристами по спутниковой связи: они сообщили, что нашли одну из пропавших мертвой. Сейчас люди разбили лагерь для ночевки и ждут помощи.

По данным СМИ, группа была зарегистрирована по всем правилам, поход организовал туристический клуб. Люди решили отправиться в тур, несмотря на плохую погоду и предупреждение о лавинной опасности: последние несколько дней в этих местах была сильная метель.