Остались только люксы и полулюксы.

Российские туристы раскупили почти все места в московских отелях на Новый год. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Генеральный директор туркомпании «Виадук-тур» Лариса Федорова рассказала, что спрос на отдых в столице на новогодних каникулах в этом году такой же высокий, как и в прошлом. В Москву едут индивидуальные туристы, взрослые группы, школьники, которые хотят посетить кремлевскую елку.

«В московских отелях на новогодний период загрузка почти стопроцентная. Места разобраны под блоки туроператоров, отданы в системы бронирования, выкупают также частники и организованные группы. Уже мало что можно найти в отелях 3-4 звезды, но что-то осталось в дорогом сегменте – люксы, полулюксы. Аналогичная ситуация в точках питания под групповое обслуживание», — отметила Федорова.

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При этом она добавила, что стоимость туров в Москву в этом году выросла на 10-12% по сравнению в прошлом. В частности, подорожали транспорт, проживание и питание.

«Музеи к концу годы обычно повышают расценки, прежде всего, Кремль и Третьяковская галерея. К примеру, входной билет в Кремль уже прибавил в цене 100 рублей, теперь вход стоит 900 рублей», — сказала эксперт.