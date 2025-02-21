Туристы штурмуют Этну прямо во время извержения, несмотря на запрет

Власти не знают как остановить поток беспечных экстремалов.

Тысячи жителей и гостей Сицилии устремились к проснувшемуся вулкану Этна, чтобы сделать эффектные фотографии на фоне потоков лавы и снега. Официально подобные визиты запретили на прошлой неделе из-за нарастающей активности вулкана, но охотников за селфи ограничения не остановили.

Извержение самого высокого действующего вулкана Европы началось в начале февраля. В начале недели вулкан породил новые мощные выбросы лавы, поэтому власти Сицилии предупредили туристов избегать приближения к огненной реке менее чем на 500 метров. Но это не остановило охотников за впечатлениями.

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Судя по видео и снимкам из соцсетей, штурм пламенной горы продолжается. В особенности туристы тянутся к новому кратеру Бокко Нуова, откуда извергаются свежие выбросы лавы. Сложнее всего приходится спасателям: многочисленный транспорт туристов блокирует проезд к вулкану, поэтому работа затрудняется, особенно в темное время суток. В выходные 8 человек, включая двоих детей, заблудились в окрестностях Этны, но спасатели не смогли вовремя до них добраться, поэтому туристам пришлось выкручиваться самостоятельно. Также известно, что как минимум один человек уже сломал ногу, спускаясь по трассам, а четверо пропали без вести.

Недавно мы рассказывали о лыжниках-экстремалах, которые наделали много шума, прокатившись по склонам Этны прямо вблизи огненного потока. Мэр ближайшего города Бельпассо предупредил, что несмотря на зрелищность, подобная активность смертельно опасна: взаимодействуя со снегом, лава мгновенно его испаряет, делая спуск рискованным, а осколки и камни, изрыгаемые Этной, могут привести к дальнейшим повреждениям.