Туристы скупают авиабилеты во Владивосток и массово бронируют отели

Резко увеличился спрос российских туристов на авиабилеты во Владивосток и номера в местных отелях.
Согласно данным экспертов из «Авиасейлс», билетов стали покупать больше на 75% – по сравнению с предыдущим годом. Также выросло и бронирование — вдвое. Это связано, как утверждают эксперты, с растущей популярностью внутреннего туризма. Владивосток стал одним из лидирующих направлений по скорости роста летнего бронирования в России.
В среднем, по данным исследования, путешественники планируют провести в городе десять дней. Стоимость авиаперелета из Москвы туда и обратно начинается от 25 тысяч рублей (за одного человека в июне).
Владивосточные сказки: маршрут по Приморью
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