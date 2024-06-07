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Туристы скупают авиабилеты во Владивосток и массово бронируют отели

Фото: Никита, mail@koleganov.com. Фотохостинг rtraveler.ru

Резко увеличился спрос российских туристов на авиабилеты во Владивосток и номера в местных отелях.

Согласно данным экспертов из «Авиасейлс», билетов стали покупать больше на 75% – по сравнению с предыдущим годом. Также выросло и бронирование — вдвое. Это связано, как утверждают эксперты, с растущей популярностью внутреннего туризма. Владивосток стал одним из лидирующих направлений по скорости роста летнего бронирования в России.

В среднем, по данным исследования, путешественники планируют провести в городе десять дней. Стоимость авиаперелета из Москвы туда и обратно начинается от 25 тысяч рублей (за одного человека в июне).

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