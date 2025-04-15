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Туристы стали меньше теряться на природе

Туристы стали меньше теряться на природе

Количество туристов, потерявшихся во время путешествий на природе, сократилось почти вдвое.

Количество туристов, которые потерялись во время путешествий на природе, уменьшилось почти наполовину. С этой информацией выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма. 

"Количество зарегистрированных туристов на природных объектах увеличилось на 32%. При этом число тех туристов, которые были потеряны на маршрутах, снизилось на 46%. Поэтому безопасность туристов - это безусловный приоритет правительства и регионов", - рассказал Чернышенко.

Он также отметил, что общее число туристических поездок по стране достигло более 90 миллионов, что на 37% превышает показатели 2021 года.

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