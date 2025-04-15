Туристы стали меньше теряться на природе

Количество туристов, потерявшихся во время путешествий на природе, сократилось почти вдвое.

Количество туристов, которые потерялись во время путешествий на природе, уменьшилось почти наполовину. С этой информацией выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

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"Количество зарегистрированных туристов на природных объектах увеличилось на 32%. При этом число тех туристов, которые были потеряны на маршрутах, снизилось на 46%. Поэтому безопасность туристов - это безусловный приоритет правительства и регионов", - рассказал Чернышенко.

Он также отметил, что общее число туристических поездок по стране достигло более 90 миллионов, что на 37% превышает показатели 2021 года.