Туристы умерли в отеле Египта из-за травли клопов

Пара отравилась ядовитыми химикатами.

Пара туристов из Великобритании насмерть отравилась химикатами в египетском отеле, где травили клопов. Об этом сообщила газета The Guardian.

Трагедия произошла еще в 2018 году, но о результатах расследования смерти супругов стало известно лишь сейчас. Семья британцев отдыхала в одном из отелей Хургады. Джон и Сьюзен Купер поселились там вместе с дочкой и тремя внуками. Одна из девочек спала в номере бабушки и дедушки, в первую же ночь она почувствовала недомогание, и ее отвели к маме.

Утром плохо стало и пожилым Куперам. Когда они не спустились на завтрак, дочь поднялась к ним в номер и увидела, что ее отец задыхается, а мать стонет и не может встать с кровати. Супругам вызвали скорую помощь, но спасти их не смогли: Джон умер прямо в комнате, а его жена скончалась в больнице, куда ее привезли в бреду.

Сначала причиной смерти туристов назвали острую кишечную инфекцию. Но родственники требовали подробного расследования: их смущало то, что в номере стоял тяжелый запах сырости, а очевидцы в тот день видели в коридоре нескольких мужчин с канистрой химикатов. Оказалось, что в соседнем с британцами номере травили клопов. На насекомых пожаловались другие туристы, которые жили там до этого. Рабочие обработали кровати, стены и пол химическими реагентами. Именно ими, считают эксперты, могли смертельно отравиться Куперы.

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Слушания по делу все еще идут, а тем временем, по данным СМИ, отель продолжает работать.