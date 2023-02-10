Туристы устремились в малые города России

Совокупный турпоток в города России, входящие в Ассоциацию малых туристических городов, за прошедший год вырос на 25%.

На прошлой неделе в представительство республики Татарстан в Москве приехали главы и представители регионов, входящих в Ассоциацию малых туристических городов, сообщает АТОР.

Они подвели итоги работы ассоциации за 2022 год, обозначили планы на нынешний год, поговорили о развитии сферы гостеприимства в малых городах, а также обсудили проблемы, с которыми сталкиваются регионы на пути к росту своей туристической привлекательности.

В 2022 году совокупный турпоток в них составил порядка 8 млн туристов против 6 млн годом ранее, рассказал директор Ассоциации малых туристических городов России Константин Анучин.

«На встрече мы обозначили проблемы малых туристических городов. По итогу встречи Ассоциация сейчас собирает необходимую статистику и готовит официальное обращение в правительство со своими конкретными предложениями по комплексному развитию малых и средних городов с большим историческим прошлым и туристическим потенциалом. Надеемся быть услышанными», – сообщил глава АМТГ Рустем Нуриев.

В 2023 году Ассоциация продолжит работу по популяризации малых туристических городов. Будет запущена большая обучающая программа. В течение семи месяцев восемь экспертов будут обучать представителей малых городов разным аспектам развития своих территорий. Главная цель – научить участников грамотно создавать инвестиционные проекты, чтобы потом можно было под них найти инвестора.

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В 2022 году Елабугу посетили 935 тысяч туристов Фото: Никита Кириллов

В Ассоциацию, которая работает уже 16 лет, входят сейчас 16 малых туристических городов России.

Это Азов (Ростовская область), Боровск (Калужская область), Гаврилов Посад (Ивановская область), Гороховец (Владимирская область), Елабуга (Татарстан), Елец (Липецкая область), Каргополь (Архангельская область), Кунгур (Пермский край), Мышкин (Ярославская область), Соликамск (Пермский край), Суздаль (Владимирская область), Таруса (Калужская область), Тобольск (Тюменская область), Углич (Ярославская область), Сарапул (Удмуртия) и Верхотурье (Свердловская область). Последние два города вступили в Ассоциацию в 2022 году.