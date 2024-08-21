Туристы в Анапе жалуются на позеленевшее море

Власти курорта назвали скопление водорослей «обычным природным явлением».

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Отдыхающие в Анапе пожаловались на позеленевшее море и потребовали от туроператоров компенсацию за испорченный отпуск. Однако власти Анапы сообщили, что скопление водорослей – «природное явление». Представители мэрии города заявили, что появление водорослей кладофоры бродячей (камки) на пляжах Анапы вполне обычное дело.

Чиновники рассказали, что водоросли образуют зеленую массу вдоль песчаной береговой линии и ее невозможно полностью убрать. Кроме того, администрация города подчеркнула, что водоросли не выделяют токсичных веществ и не представляют угрозы для человека, а, наоборот, обладают целебными свойствами.

Насыщенный морской воздух и соединения брома и йода, выделяемые камкой, полезны для органов дыхания. Многие туристы используют эти водоросли в качестве аппликаций для лечения суставов и кожных заболеваний.

Ранее сообщалось, что российские туристы, находящиеся в Анапе, не могут уехать домой из-за высоких цен на билеты.