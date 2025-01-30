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Идеальный гид по зимнему Дубаю
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Туристы выбрали самые гостеприимные в мире места. Вы могли о них даже не слышать

Туристы выбрали самые гостеприимные в мире места

Сигирия, Шри-Ланка

Рейтинг был составлен на основе отзывов путешественников.

Популярный сервис бронирований Booking.com проанализировал оценки своих пользователей о местах проживания и составил список самых «гостеприимных мест» планеты в 2025 году. Для этого площадка проверила более 360 миллионов проверенных отзывов путешественников за последние три года. Многие отельеры могли бы удивиться, узнав, что в этот рейтинг не попало ни одно из самых заезженных направлений. Возможно, об этих городах и достопримечательностях раньше не слышали даже вы. 

Первое место досталось древней скальной крепости Сигирия, расположенной на острове Шри-Ланка в районе Матала. 180-метровая крепость является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО и окружена примерно двумя десятками отелей с высоким рейтингом и гостеприимным персоналом.

Фото: Dylan Shaw / Unsplash
Скальная крепость Сигирия, Шри-Ланка

Интересно, что следующие строчки в рейтинге также достались неожиданным локациям. На втором месте рейтинга гостеприимства оказался город Касорла в Испании с населением всего 7 тысяч человек, а на третьем – также маленький, но симпатичный городок Урубиси в Бразилии. Четвертая строчка досталась уютному Таупо в Новой Зеландии, пятая – старейшему городу Америки Сент-Огастину, а шестая – итальянскому Орвието, расположенному на плоской вершине огромного холма вулканического происхождения. 

Далее в списке следуют Манисалес в Колумбии, древний город Кведлинбург в Германии, остров Ко-Ланта в Таиланде и британский старинный город Честер. Во всех локациях путешественники отметили дружелюбие местных жителей.

А вот наиболее популярных в мире направлений в рейтинге не оказалось – зато они стали частью другого списка «самых тревожных» туристических мест, о которых мы недавно рассказывали.

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