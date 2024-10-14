Туристы застряли под землей на золотом руднике в США, один из них умер

Участники экскурсионного тура провели под землей около шести часов.

23 человека (в их числе двое детей) оказались заперты глубоко под землей на дне старой шахты во время экскурсионного тура на золотом руднике Mollie Kathleen в штате Колорадо (США). Шериф округа Теллер Джейсон Майкселл на пресс-конференции объявил, что 10 октября на руднике произошла техническая неисправность с лифтом, что представляло опасность для жизни туристов.

Он также отметил, что такие ситуации часто возникают при использовании подобного оборудования. Сначала спасатели смогли освободить 11 туристов, а оставшиеся 12 находились на глубине около 304 метров при температуре около 10 °C в течение шести часов. После этого ещё 11 человек благополучно подняли наверх, но последнего спасти не удалось.

Погибшим оказался 46-летний Патрик Вайер. По словам шерифа, он был гидом у группы туристов и пострадал в результате «какого-то инцидента с дверями лифта». Пока что, сообщил Майкселл, неясно, что именно произошло и что пошло не так – инцидент расследуется.

Майкселл уточнил, что последняя авария на этом руднике произошла в 1986 году, когда двое людей оказались запертыми в лифте, но тогда обошлось без смертельных случаев. В эти выходные экскурсии в шахту должны были прекратиться на время холодного сезона – до мая. Но откроют ли теперь опасный и будоражащий нервы «аттракцион» для туристов, неизвестно.

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