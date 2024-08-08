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Туристы застряли в Анапе из-за цен на билеты

Фото: Unsplash

Стоимость стыковочных рейсов превышает 70 тысяч рублей на человека.

Российские туристы, находящиеся в Анапе, не могут уехать домой из-за высоких цен на билеты. По информации газеты «Московский комсомолец», в августе доступны только дорогие стыковочные рейсы, стоимость которых превышает 70 тысяч рублей на одного человека.

Сообщается, что билетов на Москву нет, а агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать. Одна из туристок рассказала, что ей предложили билет за 73,5 тысячи рублей с пересадкой в Ростове. Также отмечается, что в свободной продаже остались только билеты для домашних животных стоимостью 2,6 тысячи рублей, но при условии, что питомцы путешествуют без хозяина и их встретят на вокзале по прибытии.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о том, что семьи с детьми могут сэкономить на отдыхе в Анапе, если выберут отели, работающие по системе «Все включено».

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