Туркомпания запустит круизы к Северному полюсу на дирижаблях

Такое путешествие обойдется недешево.

Компания Pelorus, занимающаяся экспериментальными путешествиями и яхтингом, объединила усилия со шведской авиакомпанией дирижаблей OceanSky Cruises, чтобы создать новое и очень необычное направление в туризме. Партнеры планируют к 2024 году организовать для состоятельных туристов путешествия к Северному полюсу на дирижаблях.

Планируется, что местом отправления для путешественников будет остров Шпицберген, а билеты будут стоить около 200 тысяч долларов с человека.

«Мы стремимся создавать для наших клиентов опыт, меняющий мировоззрение. Мы невероятно взволнованы будущим этого сотрудничества и возможностями, которые оно создает для демонстрации отдаленных уголков планеты гораздо более экологически безопасным способом», – Джорди Маккей-Льюис, соучредитель и генеральный директор Pelorus.

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В Pelorus рассказали, что круиз на дирижабле будет длиться около 36 часов, в течение которых воздухоплавательный аппарат будет плавно двигаться над водами Северного Ледовитого океана на высоте около 300 метров. Пассажиры смогут полюбоваться живописной панорамой бескрайних снегов и льдов и посмотреть с высоты на диких обитателей Арктики.

«Пассажиры будут находиться в индивидуальных каютах. Помещения будут похожи на те, что можно найти на борту некоторых из самых впечатляющих суперъяхт в мире», – говорится в сообщении Pelorus.

Компания обещает, что обслуживать гостей будут лучшие повара из ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. Также они смогут созерцать окрестности с панорамных площадок с обзором на 360 градусов. В качестве гидов привлекут экспертов и ученых, посвятивших свою жизнь исследованию и сохранению этого региона.

Предполагаемый интерьер дирижабля Фото: Pelorus

«Вишенкой на торте является необычайно редкая возможность спуститься точно к географическому Северному полюсу и провести несколько драгоценных часов на самой вершине нашей планеты за обедом. Это получится только благодаря возможностям ударопрочного дирижабля, который не требует взлетно-посадочной полосы и может спокойно отрываться от земли», – говорится в сообщении компании.

«Pelorus является лидером на рынке индивидуальных приключений, и вместе мы рады быть первопроходцами в этой уникальной экспедиции к Северному полюсу», – Карл-Оскар Лавачек, генеральный директор Oceansky Cruises.

Подробности о круизах Pelorus и OceanSky Cruises будут опубликованы в 2023 году.