Туроператоры назвали самые популярные направления для россиян будущей зимой

Впереди Таиланд и ОАЭ.

«Традиционно ОАЭ конкурирует с Египтом, но из-за ситуации с соседями на восточном побережье Средиземного моря эта страна немного сдаст свои позиции», – считает генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

По словам эксперта, сильным конкурентом Эмиратов станет Таиланд, третью строку зимнего рейтинга заняли Мальдивы.

Арутюнов отметил, что популярными направлениями также останутся близкие республики бывшего союза, куда россияне традиционно едут в короткие экскурсионные туры. Прежде всего это Грузия, Армения, Армения, Азербайджан, а также Казахстан и Киргизия. Кроме того, активным спросом пользуется Китай, но пока туда чаще летят бизнес-туристы, совмещающие деловые поездки и отдых.

Также для россиян постепенно открываются другие направления Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Мьянма. Рынок ждет заявленных с 23 декабря рейсов из Новосибирска на Маврикий.

По прогнозу генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, в тройку лидеров этой зимой войдут ОАЭ, Таиланд и Турция.

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«С конца ноября, когда в Турции наступит настоящая осень, и до конца апреля лидером спроса будут ОАЭ. Второе место я отдаю быстрорастущему Таиланду. Турция сохранит позицию среди лидеров, но опустится на третье место. Думаю, и зимой будет спрос на чистый отдых, так как в стране много отелей с качественной инфраструктурой, включая подогреваемые бассейны. Еще больше будет востребован Стамбул для экскурсионных, а также транзитных поездок в Европу или в Юго-Восточную Азию», – Алексан Мкртчян.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отмечает, что самый динамичный по спросу зимний рынок – Таиланд, его за 8 месяцев посетило уже миллион россиян, а по итогам года ожидается до 1,5 миллиона. Кроме того, существенный рост уже второй год подряд сохраняется по ОАЭ. В этом году, по предварительным оценкам, турпоток из России составит не менее 1,1 миллиона туристов.