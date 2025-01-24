Туроператоры прояснили ситуацию с массовыми заболеваниями в Таиланде

Отдыхающие пожаловались на вспышку птичьего гриппа.

Туроператоры прокомментировали сообщения о массовых заболеваниях российских туристов в Таиланде. Они не получали жалоб на здоровье, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, новости об эпидемии на курортах не подтвердили ни туркомпании, ведущие таиландское направление, ни принимающая сторона — таиландские туркомпании.

Telegram-канал Shot писал, что отдыхающие в Таиланде россияне начали массово заболевать птичьим гриппом. Большая часть заболевших находятся на Пхукете, но случаи заражения есть и на Пхангане.

«Многие пытаются лечиться странными местными препаратами, что приводит к осложнениям. Некоторые не могут выздороветь до месяца, у них остается очень сильный кашель, который обычно встречается при бронхите или туберкулёзе. Врачи в больницах подтверждают туристам диагноз: грипп. Его выявляют сделанные тесты», — говорится в публикации.

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В страховой компании «Евроинс» журналистам сообщили, что обращения россиян, заразившихся на курортах гриппом и ОРВИ, единичны. А картина по обращениям с жалобами в целом не отличается от статистики зимой прошлого года.