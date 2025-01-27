Туроператоры рассказали, почему сейчас не стоит ехать в Китай

В стране стартует масштабное празднование китайского Нового года.

Туроператоры предупреждают путешественников о том, что сейчас не самое лучшее время для поездок в Восточную и Юго-Восточную Азию: жители этих регионов уже готовятся отмечать наступление Нового года, или Праздника весны. По китайскому лунному календарю он наступит в ночь на 29 января.

Дни с 28 января по 4 февраля объявлены в Китае государственными выходными – большинство предприятий, магазинов и общественных заведений приостановят свою работу. Несмотря на видимое затишье в производстве и торговле, этот период характеризуется большим ажиотажем на вокзалах и в аэропортах и сильной загруженностью дорог — он известен как «чуньюнь» (в переводе с китайского «весеннее перемещение»).

Чуньюнь считается чуть ли не самой крупной ежегодной миграцией людей в мире, когда большинство жителей Поднебесной возвращаются в родные города, чтобы традиционно отметить праздник в кругу семьи, навещают родственников или просто отправляются путешествовать по стране. Для туристов из России это не самое лучшее время для поездок в Азию, потому что железные дороги испытывают большую нагрузку, а цены в отелях растут.

«Сейчас везде ажиотаж, все пришло в движение. В самом Китае довольно прохладно, поэтому все, кто может, отправляются в теплые страны – Таиланд, Малайзию, Индонезию. Остальные едут к родственникам», — пояснил представитель «Чайна Трэвел» Сергей Назаров порталу TourDom.

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«Естественно, что вся азиатская турсфера отреагировала на высокий спрос резким поднятием цен. В Малайзии, например, все подорожало в 2 раза; на Хайнане – раза в три, и при этом мест в более-менее приличных отелях там вообще не осталось. Даже во Вьетнаме все сильно подросло».

Дракон - символ китайского Нового года Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

По словам представителей туристической сферы, избегать Юго-Восточную Азию следует до 22 февраля включительно: спад чуньюня можно ожидать только после праздника Фонарей, который в этом году наступит 12 февраля и ознаменует окончание праздничного сезона. После этого многие китайцы начнут покидать родину и возвращаться к работе в других городах и странах.

Конечно, некоторые россияне могут пожелать отправиться в Азию именно для того, чтобы застать празднование китайского Нового года и чуньюнь – в китайских турагентствах уже отметили, что в этом году количество бронирований поездок иностранцами на праздничные даты выросло в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Но эксперты предупреждают, что удовольствие это «сомнительное» и очень дорогое.

Интересно, что многие китайцы в праздничные дни успевают посетить и другие страны, в том числе Россию. В Дальневосточной региональной ассоциации туризма рассказали, что самым большим спросом у китайцев в этот период пользуются Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В Дальневосточном таможенном управлении сообщили, что с 28 января по 1 февраля в Приморском крае автомобильные пункты пропуска через границу с Китаем – Пограничный и Полтавка — работать не будут. Другие пункты тоже временно ограничат свою работу, правда на меньший срок.