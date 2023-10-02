Турпоток из Китая в Москву вырос в шесть раз

Число туристов из Китая, посетивших Москву с начала года, в шесть раз превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

О притоке путешественников из Китая в российскую столицу сообщил председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

«Китай сейчас на первом месте по въездному турпотоку из стран дальнего зарубежья, в том числе с деловыми целями. И запущенный сейчас механизм группового безвизового въезда увеличит масштаб. У нас 50 рейсов в неделю выполняется из Москвы в Китай. Это очень много, это большие борта. В Москве туристов из КНР сейчас в шесть раз больше, чем было в прошлом году, сравнивая с аналогичным периодом», – отмечает Козлов.

Как отметил Козлов, также достаточно много путешественников приезжает из Индии и стран Ближнего Востока.

«Меня сейчас очень радует, что приезжают качественные платежеспособные туристы, которые оставляют много денег. 90% заполняемость весь июль была представителями Ближнего Востока. Приезжают сюда, им действительно интересно, им нравится наш климат», – Евгений Козлов.

По словам председателя комитета по туризму столицы, много туристов приезжают и из стран СНГ, в первую очередь, из Армении, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

«Они тоже находятся в приоритете. С туристами из СНГ нет языкового барьера и проблем по оплате услуг банковскими картами», – подчеркнул он.

Козлов также сообщил, что перед Москвой стоит амбициозная цель по привлечению туристов из Латинской Америки.

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«Сейчас транспортное плечо делает невыгодным их перелет в Россию. Но там миллионы людей могут себе это позволить. А у нас совершенно другой климат, другая культура, соответственно другие впечатления. И это потенциальная зона роста», – Евгений Козлов.

По данным комитета по туризму Москвы, средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в столице составляет 10 дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что летом в Москве побывали почти 12 миллионов путешественников, а в первом полугодии город посетили почти миллион иностранных туристов.