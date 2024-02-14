Турпоток из Китая в Россию в январе вырос в 2,5 раза

Чаще всего жители Поднебесной посещают Москву и Санкт-Петербург.

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Число приезжающих в Россию туристов из стран Восточной Азии и Ближнего Востока резко вырос в начале 2024 года, больше всего туристов в январе прибыло из Китая, следует из данных роуминга мобильного оператора «Мегафон». По данным компании, турпоток из Китая в начале 2024 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшей популярностью у туристов из Китая пользуются Москва и Санкт-Петербург. На эти города с учетом их областей приходится более 57% всех поездок. Помимо приграничных регионов (Приморский край, Амурская область, Забайкальский край) в список самых популярных направлений входят Мурманская, Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошел Татарстан.

Второе место по количеству туристических прибытий в январе заняли туристы из ОАЭ. При этом рост турпотока по сравнению с прошлым годом у этой страны оказался больше, чем у Китая – в 2,8 раза по сравнению с январем 2023 года. В тройку лидеров также вошла Япония, откуда турпоток в Россию в январе вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также российские города пользуются популярностью у вьетнамцев (рост на 85% год к году) и иранцев, которых в январе 2024 года приехало на 75% больше, чем в прошлом.