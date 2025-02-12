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Russian Traveler

№ 5 (14)

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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Турпоток из России в Европу резко упал: анализ путешествий за 2024 год

Турпоток из России в Европу резко упал: анализ путешествий за 2024 год

Ассоциация туроператоров России представила статистику: количество путешествий наших соотечественников в европейские страны сильно сократилось. Если сравнивать с докризисным 2019 годом, когда было зафиксировано 14,37 миллиона поездок, показатели 2024 года выглядят более чем скромно – всего 1,4 миллиона визитов.

Несмотря на сложности, россияне продолжают находить способы попасть в Евросоюз, преимущественно используя транзитные маршруты через Турцию. Статистика учитывает как автомобильные путешествия, так и авиаперелеты с пересадками в третьих странах. Десятикратное падение турпотока наглядно демонстрирует масштабные изменения в характере международных путешествий россиян за последние годы.

В национальной статистике иностранных государств отражаются все российские путешественники, независимо от того, прибыли они напрямую из России или через другие страны с пересадками. Это создает сложности при подсчете реального турпотока, поскольку российская пограничная статистика ФСБ фиксирует лишь первую точку вылета за рубеж, игнорируя конечный пункт назначения. Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, с 2022 года гражданам РФ приходится использовать сложные маршруты с пересадками не только для полетов в Евросоюз, но и для путешествий на популярные курорты в других частях мира.

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