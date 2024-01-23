Турпоток из России в Японию вырос в четыре раза

По данным Японской Национальной Туристической Организации (JNTO) Россия по объемам турпотока в Японию в 2023 году заняла 21 место.

Как сообщает АТОР, турпоток в Японию из РФ оказался в 4,1 раза больше, чем годом ранее, но в 2,85 раза меньше, чем было до «пандемии», в 2019 году. Россияне продолжают ехать в Японию несмотря на сложную логистику и уже бронируют туры на грядущий сезон сакуры.

Общее количество поездок иностранцев в Японию в 2023 году составило 25 миллионов. В 2022 году этот показатель был на уровне всего 3,8 миллиона. Тройку лидеров по количеству поездок в Японию в 2023 году возглавила Южная Корея – 6,9 миллиона. За ней следуют остров Тайвань – 4,2 миллиона визитов и материковый Китай – 2,4 миллиона поездок.

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В 2019 году, до пандемии, из России в Японию было совершено 120 тысяч поездок. Соответственно, по сравнению с доковидными показателями российский турпоток упал в 2,85 раза. Однако по сравнению с прошлым годом турпоток в Японию вырос, и очень значительно. Россия в 2023 году – на 21 месте по объемам турпотока в Японию – 42 тысячи поездок. Это в 4,1 раза больше, чем в 2022 году, когда в Японии зафиксировали 10 тысяч поездок.

Возможно, это связано с тем, что осенью 2022 года в Японии смягчили правила въезда для иностранцев и россиян в том числе. Так, власти страны разрешили въезд для индивидуальных туристов (тех, кто путешествует не в составе группы, а самостоятельно) и отменили требование о прохождении ПЦР-тестирования перед прибытием в страну. Еще один большой плюс: для россиян виза в Японию бесплатная и выдается в среднем всего за четыре рабочих дня.

В начале 2024 года россияне продолжают бронировать туры в Японию на сезон цветения сакуры. Из-за относительно высоких цен и сложной логистики (прямые рейсы в Японию из России не выполняются), спрос остается пока на уровне прошлого года и по-прежнему отстают от допандемийного уровня.

Кстати, ехать в Японию имеет смысл не только для того, чтобы полюбоваться цветущей сакурой, но и осенью, когда в Стране восходящего солнца в самом разгаре сезон момидзи – любования красными кленами. Он вызывает не меньше ажиотажа – сами японцы считают его равносильным весеннему цветению.

Наш редактор Анастасия Крутикова как раз любовалась момидзи в ноябре (с перелетом China Southern Airlines в Осаку и обратно и пересадкой в Пекине). В галерее ниже – пять обязательных для посещения мест по следам её путешествия в Японию.