Турпоток в Азербайджан в январе увеличился почти на 40%

Число иностранных граждан из 152 стран, посетивших Азербайджан в январе 2024 года, составило 165,8 тысячи человек, что на 39,3% выше показателя января 2023 года.

По данным Госкомстата страны, 27,5% туристов прибыли из России, 19,8% – из Турции, 9,7% – Ирана, 6,1% – Индии, 4,9% – Грузии, 3,5% – Саудовской Аравии, 2,9% – Казахстана, 2,7% – ОАЭ, 2,5% – Пакистана, 2,4% – Кувейта, 2% – Узбекистана, 1,8% – Омана, 1,5% – Туркменистана, 1,3% – Украины, 1% – Белоруссии, 10,4% – из других стран.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе тоже увеличилось на 35,1% – до 147,7 тысячи человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в РФ, увеличилось на 37%, в Грузию – на 36,9%, в Турцию – на 29,3%, в Иран – на 23%.

При этом, 36,6% граждан Азербайджана посетили Турцию, 22% – Россию, 10,6% – Грузию, 8,2% – Иран и 22,6% – другие страны.

Число иностранных граждан из 187 стран, посетивших Азербайджан в 2023 году, составило 2,85 миллиона человек, что на 30,2% выше показателя 2022 года.

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