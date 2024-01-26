Турпоток в Московскую область в прошлом году вырос на миллион человек

Свыше 23 миллионов туристов отдохнули в Подмосковье в 2023 году.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что среди самых популярных направлений оказались Сергиев-Посад, Коломна.

«С каждым годом мы принимаем все больше гостей в нашем регионе. В 2023 году была преодолена отметка в 23 млн человек. Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров. Во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой. Так, в прошлом году было организовано и проведено 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тысяч человек. А посещаемость парков выросла почти на 30%», – Ирина Каклюгина.

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Как отметили в министерстве культуры Московской области, на новогодних каникулах в Подмосковье отдохнули 2,1 миллиона туристов. Чаще всего они посещали Коломну, Серпухов, Сергиев-Посад, Истру.

Повышенным спросом на Новый год пользовались загородные отели – в новогодние каникулы было забронировано 95% номерного фонда.

Всего в Московской области более тысячи отелей. Из них свыше 20 гостиниц – пятизвездочные, более 100 – четырехзвездочные.

По данным министерства, турпоток в 2023 году вырос на один миллион человек по сравнению с 2022 годом.