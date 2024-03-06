Турпоток в Санкт-Петербург вырос в полтора раза за два года

Значительный рост турпотока начался еще в 2021 году.

Туристический поток в Петербург за последние два года вырос в полтора раза, сообщает пресс-служба городской администрации.

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«Прирост турпотока в 2023 году по сравнению с 2021-м составил 49%», – Сергей Корнеев, глава комитета по развитию туризма.

По его словам, импульс к развитию задал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», реализация которого началась в мае 2021 года.

Уточняется, что по статистике Петербург вместе с Ленинградской областью принимают каждого пятого туриста страны.

Власти также фиксируют наиболее активный рост в сфере делового туризма: в 2023 году его прирост составил 24% по сравнению с предыдущим периодом, эта категория туристов составляет около 13% общего турпотока, но формирует 40% всей выручки в индустрии.

Как сообщалось, за 2023 год Петербург посетили 9,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем в 2022 году. Вклад туризма в экономику Петербурга составил 483 миллиарда рублей, или на 32% больше, чем годом ранее.