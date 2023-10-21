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Туры в Египет резко подешевели из-за войны в Израиле

Фото: alh1 / Flickr

Великая пирамида Гизы, или пирамида Хеопса – крупнейшая и самая известная из египетских пирамид

Цены на них снизились почти на треть.

Туры в Египет резко подешевели на фоне войны в соседнем Израиле. Цены на путевки упали в среднем на 25-31%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса «Слетать.ру».

При этом у самих россиян упал спрос на такие туры: ими стали интересоваться примерно на 4% реже.

«Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на 4% относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31%. С 17 октября спрос и цена стабилизировались», – сказали в компании.

По словам экспертов, ситуация с продажами путевок в Египет напомнила историю с землетрясением в Турции, произошедшим в феврале этого года. Тогда спрос на туры и их стоимость тоже быстро упали – но восстановились буквально за неделю. В целом, отметили в компании, россияне продолжают интересоваться отдыхом в Египте и бронировать там номера в отелях.

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