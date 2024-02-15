Туры в Египет резко подешевели

Цены на отели упали на 30% за месяц, но рейсов из России не хватает.

Египет стал самым дешевым пляжным направлением для россиян этой зимой: в хороший отель на неделю можно отправиться за 40-60 тысяч рублей с человека, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). В среднем за последний месяц отдых на Красном море подешевел на 30%.

Местные отельеры вынужденно снижают цены из-за оттока европейских туристов на фоне конфликта в Израиле, полагают эксперты. Но резкого роста турпотока из России в Египет ожидать не приходится из-за нехватки авиарейсов.

Если из Москвы рейсов в целом достаточно, прямые перелеты есть у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», Azur Air, AlMasria, Air Cairo и других авиакомпаний, то с перевозкой из регионов всё не столь хорошо, рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По его словам, рейсы из региональных аэропортов в Египет совершаются либо с небольшой частотой, либо де-факто туристам предлагают перелет с технической посадкой, например, в Анталье.

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«Учитывая, что Египет – это традиционно семейное направление, куда летят с детьми, такой вариант устраивает не всех», – Артур Мурадян.

Нехватка прямой авиаперевозки заставила российских путешественников переключиться на другие направления – ОАЭ и Таиланд, заметил Мурадян. По его словам, Египет в списке предпочтений туристов сейчас опустился с первого–второго места на третье–четвертое.

При этом туроператоры все же обсуждают возможность увеличить число рейсов, но пока оптимальное решение не найдено, заключил Мурадян.