Туры заграницу резко подешевели

Они упали в цене на 10% и могут стать еще выгоднее.

Туры за границу для российских туристов подешевели на 10% в связи с укреплением рубля. Потому на них начал расти спрос, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Туры в рублевом эквиваленте подешевели на 10% по сравнению с началом года, потому что рубль укрепился на эти самые 10%. Просто пересчет курсов на ежедневной основе, который происходит автоматически у туроператоров, отражает рублевую стоимость, которая действительно, если сравнивать с началом года, стала дешевле, на одно и то же путешествие», — пояснил он.

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Как уточнил эксперт, в феврале подешевели все открытые для россиян курортные направления, начиная с самых популярных — Египет, ОАЭ, Таиланд, Турция.

Подъем спроса, по его словам, объясняется еще и сезонностью — обычно как раз в середине февраля россияне «отходят от новогодних путешествий и начинают бронировать туры», продолжил собеседник издания. При этом, если рубль продолжит укрепляться, те же самые туры можно будет купить позднее по еще более выгодным ценам.

«Если мы говорим не про ближайшие даты, то туристы смотрят и ждут, чтобы оплатить по более выгодному курсу. Как только произойдет стабилизация, продажи вырастут больше. Потому что, когда курс растет или падает, туристы всегда занимают выжидательную позицию, чтобы не переплатить и не потерять», — подытожил Мурадян.

В АТОР журналистам пояснили, что сейчас 10 ночей в четырехзвездочном отеле курортов Антальи по системе «все включено» вместе с перелетом из Москвы в июне, трансфером и страховками стоят от 140-170 тысяч рублей на двоих. Аналогичные турпакеты в бюджетные пятизвездочные отели можно купить за 150-220 тысяч рублей на двоих. «Твердые пятерки» на эти же даты с аналогичными характеристиками обойдутся уже дороже — в 230-300 тысяч рублей на двоих.