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Тюрьма за фото и другое: три самых необычных закона в ОАЭ

Тюрьма за фото и другое: три самых необычных закона в ОАЭ

За нарушение может грозить штраф или тюрьма.

Эксперт предостерегла россиян от несоблюдения трех необычных законов в ОАЭ. Своими советами сотрудница отдела продаж Onlinetours Дарья Абакумова поделилась с «Лентой.ру».

Во-первых, рассказала она, туристам может грозить тюрьма за фотографирование людей. Закон касается неприкосновенности частной жизни — в стране нельзя снимать людей без их разрешения. Нарушителей ждут большие штрафы и даже тюремный срок, его вероятность повышается в случае, если фото появятся в соцсетях.

Другой закон связан с запретом на еду и напитки во всех видах общественного транспорта, а также на станциях и остановках. Потому, если человек, к примеру, зайдет в автобус со стаканом лимонада, его могут оштрафовать на 100 дирхамов (2300 рублей). А за поедание продуктов с маковыми семечками можно понести ответственность уже по уголовной статье об употреблении наркотиков. 

Ну и, наконец, третий закон — запрет на поездки на грязных машинах. Местные власти следят за обликом городов, потому за немытое авто можно заплатить штраф до трех тысяч дирхамов (почти 70 000 рублей).

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