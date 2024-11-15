У авиакомпаний могут перестать запрашивать международный сертификат безопасности

Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа об изменении правил допуска авиакомпаний к выполнению международных рейсов. Сейчас он проходит публичное обсуждение.

Возможные перемены затронут российских авиаперевозчиков, которым станет проще получить разрешение на выполнение международных рейсов. Среди предложенных изменений: исключение из требований к авиакомпаниям «уровня сервиса» и наличие международного сертификата безопасности.

Эксперты считают исключение требования к наличию у перевозчиков международного сертификата IATA по аудиту эксплуатационной безопасности полетов (IOSA) вполне логичным: «для российских авиакомпаний это более не актуально», заметил исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Минтрансу также более не важен процент рейсов, выполненных в Дальневосточном федеральном округе – раньше такое требование было, а сейчас в регионе действует собственная авиакомпания «Аврора».

Почему из требований к перевозчикам пропал критерий по уровню сервиса, остаётся неясным. Но эксперты, обсудившие ситуацию с Ассоциацией Туроператоров России, считают, что на пассажирах изменения никак не скажутся.

Критериями, по которым будут оцениваться авиакомпании, при вопросе о выдаче допуска к международным маршрутам, остаются: использование современных судов, произведенных в России после 1 января 2009 года (дата была уточнена), доля внутренних перевозок, пунктуальность, процент занятости кресел и использование ранее выданных допусков, финансовая устойчивость и количество нарушений.

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Сейчас проект приказа «Об утверждении Федеральных авиационных правил „Порядок допуска перевозчиков к выполнению регулярных и чартерных международных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты“» находится на стадии обсуждения. Изменения могут вступить в силу в марте 2025 года. Если документ одобрят, процесс подачи заявления на получение допуска на международные рейсы исключит бумажную волокиту – его можно будет подать через «Госуслуги».