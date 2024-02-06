У российского самолета в воздухе треснуло лобовое стекло

Лайнер пришлось экстренно посадить в Хабаровске, откуда он и вылетел.

В Хабаровске экстренно приземлился самолет, у которого прямо в воздухе треснуло лобовое стекло. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Самолет с треснувшим стеклом Фото: Telegram-канал 112

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Самолет авиакомпании «Аврора» должен был лететь из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре (город в Хабаровском крае на расстоянии 484 км от краевого центра), на борту было 69 пассажиров. Однако, когда он взлетел, у лайнера треснуло стекло. Пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Как отметили в прокуратуре, посадка прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, людей решили отправить другим бортом. Теперь сотрудники ведомства будут проводить проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов — в частности, того, как проходило техническое обслуживание самолета с треснувшим стеклом.