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У россиян изменились предпочтения в отдыхе: туристы хотят «аутентичности»

У россиян изменились предпочтения в отдыхе: туристы хотят «аутентичности»

Пляжный отдых уступил место авторским турам.

Российские туристы больше не стремятся к традиционному отдыху. Судя по последним исследованиям платформы Calltouch, доминирующим фактором при планировании отдыха у 25% российских путешественников является аутентичный опыт: например, авторские туры от местных жителей, которые позволяют полностью погрузиться в атмосферу новой страны. 

24% опрошенных выбирают санаторно-курортное лечение (ранее мы, кстати, рассказывали, что для этих целей многие россияне предпочитают отправляться в Беларусь). 18% выбирают отдых ближе к природе – на глэмпингах или экобазах. А 10% путешественников выделили гастрономический туризм, как вариант времяпрепровождения во время отпуска. 

Однако в чем-то россияне всё же остаются консерваторами: каждый третий опрошенный отметил, что безопасность направления остаётся для него в приоритете.

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