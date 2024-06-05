В МИДе дали рекомендации туристам, в загранпаспорта которых закрались ошибки.
Россиянам посоветовали проверить свои загранпаспорта и устранить ошибки и разночтения имен до того, как они отправятся в путешествия. Такую рекомендацию дали в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.
Дипломаты обратили внимание на публикации в СМИ о случаях, когда загранпаспорта признавали недействительными из-за неверного написания в них имен, содержащих буквы «е» и «ё».
«Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
О возможных проблемах с загранпаспортами на границе россиян предупредили и в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным АТОР, чаще всего у россиян изымают паспорта из-за использования буквы «ё», устаревшего названия места рождения, особенностей машинописного штифта и неверной транслитерации.
Знающий историю пограничник не пустил туристку за границу из-за ошибки в документах
Читайте также
У россиян массово отбирают загранпаспорта с ошибками. Вот что советуют в МИДе
708 собак и кошек: в Сочи прошел фестиваль «Море лап» – для хозяев и их питомцев
В Сочи после реконструкции открылся пляж «Ривьера»
Национальная премия Russian Traveler Awards: голосуем за всё лучшее в мире путешествий
В МЧС предупредили об аномальной жаре в Крыму