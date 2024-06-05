авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: результаты
Майский турнир: результаты

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: результаты
Майский турнир: результаты

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

У россиян массово отбирают загранпаспорта с ошибками. Вот что советуют в МИДе

Фото: Wikimedia Commons

В МИДе дали рекомендации туристам, в загранпаспорта которых закрались ошибки.

Россиянам посоветовали проверить свои загранпаспорта и устранить ошибки и разночтения имен до того, как они отправятся в путешествия. Такую рекомендацию дали в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

Дипломаты обратили внимание на публикации в СМИ о случаях, когда загранпаспорта признавали недействительными из-за неверного написания в них имен, содержащих буквы «е» и «ё».

«Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

О возможных проблемах с загранпаспортами на границе россиян предупредили и в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным АТОР, чаще всего у россиян изымают паспорта из-за использования буквы «ё», устаревшего названия места рождения, особенностей машинописного штифта и неверной транслитерации.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024