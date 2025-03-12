У россиян растет интерес к отдыху под парусом

Анализ поисковой активности в интернете, проведенный специалистами Агентства развития Мончегорска, показал существенное увеличение популярности парусного спорта среди жителей России. Количество поисковых запросов выросло с 193 тысяч в 2023 году до 277 тысяч в 2024 году. Наибольший интерес наблюдался в августе 2024 года, когда было зафиксировано рекордное число запросов — 54 645.

Интересно, что хотя максимальная активность в поиске информации о парусном спорте приходится на летний период, интерес к этому виду досуга сохраняется у россиян круглый год, включая зимний сезон.

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По информации Яндекс Карт, для любителей парусного спорта в России доступно 594 яхт-клуба. Москва и Подмосковье лидируют с 122 объектами, в то время как Петербург с Ленобластью занимают вторую позицию (70 объектов). Следом идут области с меньшим количеством: Свердловская (23), Самарская (21) и Липецкая (20). Эти территории характеризуются хорошо развитой инфраструктурой для яхтинга и давними традициями парусного туризма.

Мы уже писали, что прошлым летом спрос на яхтенные туры по России увеличился на 30%, об этом сообщали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).