У россиян рекордно вырос спрос на поездки в Малайзию

Страну посетила почти 131 тысяча человек.

Среди россиян рекордно вырос спрос на поездки в Малайзию. В прошлом году страну посетила почти 131 тысяча соотечественников (на 2 тысячи больше, чем в 2024-м), рассказал посол Малайзии в России Дато Чеонг Лун Лаи.

«В настоящее время наблюдаем устойчивый рост числа российских туристов. Мы тщательно изучаем предпочтения россиян, анализируем источники информации, активно работаем со СМИ, блогерами, туроператорами и авиакомпаниями, чтобы поддерживать этот рост. Сейчас Россия занимает в структуре иностранного турпотока в Малайзию 4-е место среди европейских стран по числу посетителей, и 17-е место среди всех стран», – отметил Лун Лаи.

Реклама

По данным туроператоров, Малайзия интересует россиян, поскольку в ней можно совместить пляжный отдых с посещением аутентичных и экзотических мест. Одно из них — штат Сабах на острове Борнео, в прошлом году туда приехали более 3000 россиян, что вдвое больше, чем годом ранее.

Сабах известен древними тропическими лесами, где обитает множество видов животных, национальными парками и уникальной культурой коренных племен. Потому туристы могут совместить разные активности: приключения на природе, яркие фотосессии, знакомство с бытом народов и местной кухней.