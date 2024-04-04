У россиянина украли драгоценности на рейсе из Турции

Общая сумма похищенных украшений составила около 400 тысяч рублей.

У путешественника из России украли драгоценности на сумму около 400 тысяч рублей на рейсе из Турции. 43-летний Григорий возвращался из Стамбула в Москву через Сочи 2 апреля. Прибыв в аэропорт «Шереметьево», он обнаружил, что кто-то украл из его чемодана ювелирные изделия, оставив лишь пустые коробки. Григорий уточнил, что злоумышленники похитили четыре серебряные подвески Tiffany (три — за 50 тысяч рублей, и одну — за 75 тысяч рублей).

Кроме того, было похищено серебряное кольцо Tiffany за 95 тысяч рублей и двое очков Saint Laurent за 35 тысяч рублей каждые. Мужчина подчеркнул, что его чемодан не был поврежден, и грабители сумели вскрыть кодовый замок. Григорий обратился в полицию с заявлением. Сотрудники службы безопасности аэропорта изучили записи камер видеонаблюдения и сообщили, что в «Шереметьево» чемодан никто не открывал. В настоящее время расследование произошедшего продолжается.

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Между тем история Григория — уже второй подобный случай за последнее время. Например, 3 апреля стало известно, что у другой россиянки украли из багажа на рейсе Georgian Airways из Грузии около миллиона рублей. Женщина обнаружила, что у ее чемодана сломана молния, после прилета в аэропорт «Внуково».

Ранее сообщалось, что грузчик столичного аэропорта «Шереметьево» украл из багажа пассажиров 21 миллион рублей.