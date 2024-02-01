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УАЗ с туристами провалился под лед на Байкале

Фото: https://baikal-1.ru/

Путешественников удалось спасти.

На озере Байкал произошло ЧП: под треснувший лед провалился УАЗ с туристами. Об этом сообщается на сайте национального парка «Заповедное Прибайкалье»

По данным канала, водителям временно запретили выезд на озеро, однако группу туристов это не остановило. В итоге УАЗ с компанией россиян завалился на бок, частично оказавшись подо льдом. Машину заметили проезжавшие мимо инспекторы «Заповедного Прибайкалья» — они эвакуировали путешественников и спасли их. 

«Никто не пострадал, немного туристы намокли и замерзли, получили дополнительные эмоции. Мы пробовали выручать — вытащить технику, но не смогли, ситуация серьезная. Нужны инструменты и спецтехника. Туристов и водителя вывезли в посёлок Хужир, люди в безопасности» — рассказали сотрудники природоохранного учреждения.

Теперь водителя автомобиля ждет штраф за незаконный выезд на лед и ущерб природе. Кроме того, ему придется заплатить за эвакуацию транспорта.

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