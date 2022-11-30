Участник кругосветных гонок выжил после суток в кишащей акулами воде

Во время опасного дрейфа мужчина держался за спасательный плот.

Пожилой моряк из Финляндии Тапио Летинен, участвовавший в кругосветных гонках Golden Globe Race 2022, потерпел кораблекрушение и спасся после суток дрейфа в открытом океане. 64-летний Летинен стартовал вместе с другими участниками гонки 4 сентября. Проблемы у Тапио начались 18 ноября, когда его разбудил громкий стук.

«Все произошло очень быстро. Я спал на своей койке и проснулся около половины девятого утра от громкого стука. Во сне я реагирую на движения яхты, и я на 99 процентов уверен, что мы ни с чем не сталкивались. Звук был на палубе или внутри лодки. Я не ощутил какого-либо толчка», — рассказал он.

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Вскоре яхту Летинена стала заполнять вода, поступавшая с кормы. Когда Тапио спрыгнул с койки, вода была уже по колено и все прибывала. Тогда моряк воспользовался спасательным плотом и покинул тонущее судно. Он оказался в воде, кишащей акулами, без еды, воды и медикаментов. От побережья ЮАР его отделяли 720 километров. Однако Летинен сумел подать сигнал бедствия, который получили организаторы гонки. Двое соперников финна, Кристен Неушафер и Абхилаш Томи, в тот момент находились за 240 и 273 километра от него. Но узнав, что Летинен попал в беду, они сразу изменили курс и отправились к нему на помощь.

«Участники сталкиваются с опасностями в ходе гонки и все готовы прийти на помощь друг другу без лишних вопросов», — отметил менеджер Golden Globe Race 2022 Неушафер.

Между тем спасенный Тапио Летинен рассказал, что не понимает, почему затонула его яхта — в момент ее крушения не наблюдалось никаких неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что в ЮАР белая акула напала на женщину, купавшуюся на мелководье, и растерзала ее. 39-летняя женщина плавала у берега в океане, как вдруг рядом с ней показалась большая белая акула. Хищница схватила ее и утащила под воду. Когда спасатели обнаружили женщину в воде, она была уже мертва.