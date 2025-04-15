Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Они могут заменить привычные импланты.
В Великобритании ученые впервые вырастили в лаборатории человеческие зубы. Об этом сообщает The Telegraph.
Команде из Королевского колледжа и Имперского колледжа Лондона удалось создать специальный материал, имитирующий среду для развития зуба. Благодаря ему клетки получают сигнал и начинают формировать зубы. Если использовать материал вместо привычных пломб и имплантов, он сможет врасти в челюсть человека.
Исследователи считают, что такие зубы можно выращивать в лабораториях или помещать в челюсть пациента на ранней стадии формирования — тогда они продолжат расти уже во рту. Метод может произвести настоящую революцию в сфере восстановления зубов.