Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Они могут заменить привычные импланты.

В Великобритании ученые впервые вырастили в лаборатории человеческие зубы. Об этом сообщает The Telegraph.

Команде из Королевского колледжа и Имперского колледжа Лондона удалось создать специальный материал, имитирующий среду для развития зуба. Благодаря ему клетки получают сигнал и начинают формировать зубы. Если использовать материал вместо привычных пломб и имплантов, он сможет врасти в челюсть человека.

Исследователи считают, что такие зубы можно выращивать в лабораториях или помещать в челюсть пациента на ранней стадии формирования — тогда они продолжат расти уже во рту. Метод может произвести настоящую революцию в сфере восстановления зубов.

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