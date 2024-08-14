Учитель 45 дней путешествовал по Байкалу на байдарке

Иван Поротников из Томской области преодолел более 1,5 тысячи километров в одиночку. На своём пути он встретил медведей, попал в несколько штормов и спасался от одиночества ведением дневника.

Школьный учитель физкультуры 45 дней путешествовал на байдарке по самому большому озеру России. Мужчина рассказал местному порталу IRCITY.RU, как отправился в путь у истока реки Ангары из порта «Байкал» и с какими приключениями столкнулся во время своего пути.

«Я попал в два шторма в районе Селенги, когда шел в районе поселка Оймур. Там была очень большая волна, и, признаюсь честно, было страшновато, – рассказал Иван. — Второй шторм случился четыре дня назад, когда налетел северо-западный ветер и начал относить меня в открытое море. Я там горя хапнул».

Фото: Иван Поротников для IRCITY.RU

По словам путешественника, с первым медведем ему пришлось повстречаться в Баргузинском заповеднике – зверь прошёл в 300 метрах от мужчины по берегу. Второй косолапый хищник встретился уже ближе и прошествовал мимо палатки Ивана в посёлке Давша. А вот третий медведь встретился ему в Байкало-Ленском заповеднике. Эта встреча уже была довольно близкой.

«Там я ночевал на метеостанции и в половине первого ночи услышал, что лает собака, – рассказывает мужчина. – Я вышел из палатки, начинаю светить фонариком влево-вправо и вижу силуэт в 20 метрах от меня. Я побежал на него с фонариком, взял весло алюминиевое и стучал им по камням. Медведь развернулся и убежал от меня».

Для учителя это был не первый опыт большого путешествия – а на байдарке он и раньше сплавлялся в Крыму. В списке обязательных вещей путешественника есть палатка, спальник, герметичные мешки, в которых всегда лежит запасная сухая одежда, специально сшитая для него ветровка-дождевик, power-банки для зарядки телефона, камеры и квадрокоптера, а также обязательный набор батареек, фонарик, горелка и принадлежности для полевой кухни. Для передвижения на байдарке у Ивана также имеется запасной спасжилет и весло, а на случай близкой встречи с медведем у него всегда есть нож и «мощная дуделка».

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Мужчина признается, что все эти 45 дней питание у него было не очень разнообразное – зато питательное и проверенное: гречка, макароны, сырокопченая колбаса, орехи, печенье, сыр и сухофрукты.

Фото: Иван Поротников для IRCITY.RU

По словам Ивана, самой большой трудностью для него, как ни странно, стало одиночество, «потому что общаться было совершенно не с кем».

«У меня есть бортовой журнал, в который я записывал, как провел сегодняшний день, чем занимался, что видел. Иногда бывали такие дни, когда я вставал на ночлег, готовил еду, ужинал, писал дневник и сразу засыпал от усталости. Но вообще у меня еще с собой была книга «Робинзон Крузо», я ее периодически читал, когда было скучно», – делится Иван.

В целом такая длительная экспедиция по Байкалу, который раскинулся на 636 километров, произвела на учителя физкультуры большое впечатление своей многогранностью и неожиданностью встречных пейзажей.

«Эти красоты меняются постоянно, – признается мужчина. — Заходишь за следующий мыс и видишь пихтовые леса, мхи, лишайники. В другом месте, как на Ольхоне, такая почти безжизненная земля, сухая трава и всё прочее. С одной стороны ты видишь песчаные пляжи, с другой — каменистые берега. Где-то лежит маленькая галька, а где-то — каменные булыжники. Я не хочу выделять что-то одно, потому что иначе это будет значить, что ты забыл про весь другой Байкал. Он весь прекрасен».