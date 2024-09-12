Учёные: путешествия помогают отсрочить старость

Австралийские учёные пришли к выводу, что поездки помогают замедлить признаки старения.

Исследователи из Университета Эдит Коуэн заключили, что путешествия снижают риск развития возрастных заболеваний, облегчают хронический стресс и в целом помогают «замедлиться».

Активные путешествия важны для поддержания физической формы – пешая ходьба и езда на велосипеде улучшают кровообращение, укрепляют суставы и мышцы, что особенно важно для пожилых людей. Уже с молодого возраста важно взращивать так называемую «противоизносную систему» организма, то есть его способность быстро восстанавливать ткани и органы после активных действий.

Спокойные путешествия без особых активностей тоже имеют важное значение для организма: они устраняют чувство хронического стресса и способствуют снятию напряжения в мышцах. Поддержание органов и тканей в состоянии низкой энергозатратности предотвращает их износ и улучшает устойчивость организма к внешним раздражителям, опять же повышая «противоизносную систему».

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Также учёные отметили, что смена обстановки играет роль в укреплении иммунной системы организма и тренировке его метаболической активности.

Врач-эндокринолог из России Зухра Павлова согласилась с выводами австралийских учёных. По её словам, активный отдых стимулирует обмен веществ, повышает расход энергии и в целом становится хорошей профилактикой ожирения.

Можно заключить что любой отдых в новом месте — пассивный или активный — ведёт к позитивным эмоциям, а значит улучшает психическое и физическое самочувствие.